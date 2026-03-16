A Mercogliano inaugurato il primo laboratorio del Sud dedicato all’immunoncologia

È stato inaugurato questa mattina a Mercogliano, in provincia di Avellino, il primo laboratorio del Sud Italia dedicato esclusivamente alla ricerca in immunoncologia, una delle frontiere più avanzate nella lotta contro i tumori.

Il centro è stato realizzato grazie a una donazione della Fondazione Irti, presieduta da Natalino Irti, e rappresenta un vero hub tecnologico destinato a rafforzare il ruolo della Campania nella ricerca scientifica mediterranea.

Il laboratorio concentrerà alcune delle linee di ricerca più promettenti nel campo dell’immunoterapia: dall’analisi del microbioma alla profilazione genetica dei pazienti, fino all’identificazione di nuovi biomarcatori molecolari e allo studio della cosiddetta biologia spaziale.

«Qui convergono le linee di ricerca più promettenti», spiega Paolo Ascierto, professore ordinario di oncologia all’Università degli Studi di Napoli Federico II e direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma e Immunoterapia dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale. «Grazie a tecnologie di ultima generazione possiamo studiare il microambiente tumorale con una precisione mai raggiunta prima».

Il progetto coinvolge l’intero team di ricerca guidato da Ascierto, con studiosi come Gabriele Madonna, Domenico Mallardo, Caterina Costa e Mariaelena Capone, sotto la guida del direttore scientifico Alfredo Budillon.

«Con questo laboratorio facciamo un ulteriore salto di qualità nella medicina di precisione», ha dichiarato Budillon. «Studiare l’architettura spaziale delle cellule tumorali permette di capire perché alcuni pazienti rispondono alle cure e altri no, aprendo la strada a terapie sempre più personalizzate».

La nascita del laboratorio è legata anche alla storia personale del giurista Nicola Irti, che dopo un grave lutto familiare ha scelto di sostenere la ricerca attraverso la fondazione di famiglia. Grazie a una donazione complessiva di 400mila euro sono stati acquistati macchinari di ultima generazione destinati al nuovo centro.

«Abbiamo voluto che questo investimento restasse al Sud e trovasse casa nel talento dei ricercatori del Pascale», ha concluso il presidente della fondazione, Natalino Irti. «Trasformare una sofferenza privata in una risorsa collettiva è il modo più nobile per onorare la memoria e offrire nuove speranze ai pazienti».