Ammanco al Comune di Cava de’ Tirreni: il Tribunale conferma i licenziamenti di due ex dirigenti

Il Tribunale di Nocera Inferiore, sezione lavoro, con due distinte sentenze emesse lo scorso 13 marzo, ha confermato la legittimità dei licenziamenti dei due ex dirigenti dell’ente.

Nuovo capitolo nella vicenda degli ammanchi al Comune di Cava de’ Tirreni. Il Tribunale di Nocera Inferiore, sezione lavoro, con due distinte sentenze emesse lo scorso 13 marzo, ha confermato la legittimità dei licenziamenti dei due ex dirigenti dell’ente, Sorrentino e Nesi, respingendo i ricorsi presentati contro i provvedimenti disciplinari.

Il giudice ha ritenuto sussistente la giusta causa di licenziamento, rigettando tutte le domande e le eccezioni avanzate dagli ex funzionari e condannandoli anche al pagamento delle spese di giudizio.

Il Comune di Cava de’ Tirreni, difeso nei procedimenti dal professor Marco Capece, aveva disposto i licenziamenti dopo aver riscontrato diverse irregolarità nei mandati di pagamento emessi e firmati dai dirigenti. In particolare, alcuni pagamenti risultavano destinati a soggetti che non vantavano crediti nei confronti dell’ente e privi della necessaria determinazione dirigenziale di liquidazione.

Nei confronti di Sorrentino, all’epoca a capo del settore finanziario, l’amministrazione comunale aveva intimato tre distinti licenziamenti tra gennaio 2023 e novembre 2024, poi riuniti dal tribunale. Secondo quanto emerso, il dirigente avrebbe emesso 191 mandati di pagamento per oltre due milioni di euro.

Parte delle somme sarebbe stata accreditata su un conto “parallelo” del Consorzio Farmaceutico Intercomunale di Salerno, del quale i due erano direttore generale e legale rappresentante all’epoca dei fatti.

A Nesi, licenziato nel maggio 2025, veniva invece contestato di aver trattenuto circa 80mila euro, trasferendone successivamente circa 70mila su un conto riconducibile a lui. L’intera somma è stata poi restituita al Comune, ma il giudice del lavoro non ha ritenuto la restituzione un elemento sufficiente ad attenuare la gravità dei fatti contestati.

Alla luce di queste valutazioni, il tribunale ha respinto definitivamente i ricorsi contro il licenziamento senza preavviso, confermando la validità dei provvedimenti adottati dall’amministrazione comunale.