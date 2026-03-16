Approvato il nuovo Piano di Protezione Civile a Nocera Superiore

Il Consiglio comunale di Nocera Superiore ha approvato l’aggiornamento del Piano comunale di Protezione Civile. Il provvedimento è stato votato nella seduta del 15 marzo, in seconda convocazione, tra i diciannove punti all’ordine del giorno dell’assise cittadina.

Si tratta di un documento strategico che definisce l’organizzazione del sistema locale di gestione delle emergenze e rappresenta uno strumento fondamentale per la sicurezza del territorio. Con l’approvazione del nuovo piano, il Comune recepisce gli aggiornamenti introdotti dalle più recenti normative nazionali e regionali in materia di Protezione Civile.

Il piano individua i principali rischi presenti sul territorio comunale, tra cui eventi meteorologici intensi, dissesti idrogeologici, incendi e altre possibili situazioni di emergenza. Allo stesso tempo stabilisce procedure operative, ruoli e responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nella gestione delle criticità.

«Con l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile abbiamo apportato modifiche significative al precedente documento predisposto nel 2015 e approvato nel 2017, ormai obsoleto e non più rispondente alle norme vigenti», ha dichiarato il sindaco Gennaro D’Acunzi. «Si tratta di uno strumento importante che, in situazioni delicate, ci permetterà di tutelare i cittadini e la città».

La revisione del piano definisce anche le modalità di coordinamento tra amministrazione comunale, strutture di soccorso, forze dell’ordine e associazioni di protezione civile, con l’obiettivo di garantire interventi tempestivi ed efficaci. Il documento individua inoltre le aree di attesa per la popolazione, i centri di coordinamento e le modalità di informazione ai cittadini in caso di emergenza.

«Con questa revisione adeguiamo il piano ai mutati scenari di rischio e alle trasformazioni del territorio, rafforzando il coordinamento tra le strutture operative e migliorando la gestione delle informazioni anche dal punto di vista cartografico e digitale», ha aggiunto il primo cittadino. «L’obiettivo è rendere ancora più efficiente la macchina comunale nella prevenzione e nella gestione delle emergenze, in raccordo con tutti gli enti competenti».