Botox low cost su TikTok: blitz della Guardia di Finanza tra Napoli e provincia

Promuovevano trattamenti estetici invasivi a prezzi stracciati sui social, ma dietro quelle offerte si nascondeva una rete di centri illegali. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha denunciato otto persone per esercizio abusivo della professione medica, smantellando un sistema che operava tra Napoli, Giugliano in Campania e Casalnuovo di Napoli.

Le indagini sono partite dal monitoraggio del web. I militari hanno individuato numerosi profili sui social, in particolare su TikTok, che pubblicizzavano trattamenti come iniezioni di botulino e filler di acido ialuronico a prezzi molto più bassi rispetto a quelli di mercato.

I presunti operatori, definiti dagli investigatori veri e propri “influencer dell’ago”, mostravano sui social i risultati degli interventi, attirando clienti attraverso video e promozioni online. In realtà, i trattamenti venivano eseguiti da persone prive di qualsiasi abilitazione medica.

Dalle verifiche digitali si è passati ai controlli sul territorio. Le perquisizioni hanno portato alla scoperta di locali commerciali non a norma e abitazioni private trasformate in improvvisati studi estetici. Gli ambienti, pur dotati di lettini e luci professionali, presentavano condizioni igienico-sanitarie precarie e risultavano privi di strumenti adeguati per affrontare eventuali complicazioni mediche, come shock anafilattici.

L’operazione, coordinata dalle Procure di Napoli, Napoli Nord e Nola, ha portato al sequestro di tre locali commerciali, circa 3mila euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita, 130 fiale di botulino, oltre 160 siringhe di acido ialuronico e più di tremila tra aghi, siringhe sterili, provette e pomate anestetiche.

Dalle verifiche è emerso inoltre che alcuni dei denunciati, oltre a esercitare abusivamente la professione medica ed evadere il fisco, percepivano anche sussidi pubblici come il reddito di cittadinanza o l’assegno di inclusione.