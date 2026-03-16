Cava de’ Tirreni affida la città alla Madonna di Pompei: consegnate le chiavi a mons. Caputo

il sindaco Vincenzo Servalli ha consegnato simbolicamente le chiavi della città all’arcivescovo prelato di Pompei Tommaso Caputo.

Momento di grande spiritualità a Cava de’ Tirreni dove, durante una solenne celebrazione nella Convento di San Francesco, il sindaco Vincenzo Servalli ha consegnato simbolicamente le chiavi della città all’arcivescovo prelato di Pompei Tommaso Caputo.

La cerimonia si è svolta in occasione dell’arrivo in città del venerato Quadro della Beata Vergine del Rosario di Pompei, nell’ambito delle iniziative promosse dai frati francescani per commemorare gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi.

Alla celebrazione ha preso parte anche l’arcivescovo di Arcidiocesi di Amalfi-Cava de’ Tirreni Orazio Soricelli, che ha concelebrato la Santa Messa insieme a monsignor Caputo.

«La consegna della chiave della città – ha dichiarato il sindaco Servalli – testimonia l’affidamento della nostra comunità alla protezione della Vergine del Rosario di Pompei e rinnova la devozione dei cavesi, da sempre legati al Santuario».

Al termine della celebrazione religiosa si è svolta la tradizionale processione con la reliquia di Sant’Antonio di Padova, seguita dal suggestivo rito del lancio del “botafumeiro”, che ha concluso una serata di intensa partecipazione religiosa e popolare.