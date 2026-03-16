Dormire male senza saperlo: 5 abitudini serali che rovinano il sonno (ecco quali)

Molte persone pensano che i problemi di sonno dipendano solo dallo stress o da giornate particolarmente pesanti. In realtà, spesso la causa è nascosta in alcune abitudini quotidiane che ripetiamo ogni sera senza rendercene conto. Piccoli comportamenti che, nel tempo, possono compromettere la qualità del riposo e favorire disturbi come l’Insonnia.
Gli esperti del sonno spiegano che modificare alcune routine serali può fare una grande differenza. Ecco cinque abitudini molto comuni che potrebbero rovinare il tuo sonno.
1. Usare lo smartphone fino a tardi
Scrollare social o guardare video prima di dormire è uno degli errori più diffusi. La luce blu degli schermi può interferire con la produzione di Melatonina, l’ormone che aiuta il corpo a prepararsi al riposo.
2. Cenare troppo tardi o troppo pesante
Un pasto abbondante poco prima di dormire costringe l’organismo a restare attivo per la digestione. Questo può rendere più difficile addormentarsi e peggiorare la qualità del sonno durante la notte.
3. Bere troppo caffè nel pomeriggio
Molte persone sottovalutano quanto a lungo la caffeina resti nell’organismo. Anche una tazza bevuta nel tardo pomeriggio può influire sull’addormentamento diverse ore dopo.
4. Guardare contenuti stressanti o stimolanti
Film d’azione, notizie negative o discussioni accese sui social possono mantenere il cervello in uno stato di allerta. Il risultato è che il corpo fatica a rilassarsi quando arriva il momento di dormire.
5. Avere orari di sonno irregolari
Andare a letto ogni giorno a orari diversi confonde il cosiddetto “orologio biologico”. Mantenere una routine stabile aiuta il corpo a entrare naturalmente nella fase di riposo.
Il consiglio degli esperti
Gli specialisti suggeriscono di creare una routine serale rilassante: luci soffuse, meno schermi, una tisana calda o qualche minuto di lettura. Piccoli cambiamenti che possono migliorare notevolmente la qualità del sonno e aiutare il corpo a recuperare energie durante la notte.