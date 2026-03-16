Esplode bancomat delle Poste Italiane a Santomenna: notte di paura nel Salernitano

Secondo le prime informazioni, i malviventi avrebbero utilizzato la tecnica dell’esplosivo per forzare l’ATM installato presso l’ufficio postale del piccolo centro della provincia di Salerno.

Notte di paura a Santomenna, dove intorno alle 4 del mattino una banda criminale ha preso di mira lo sportello automatico delle Poste Italiane facendolo esplodere.

Secondo le prime informazioni, i malviventi avrebbero utilizzato la tecnica dell’esplosivo per forzare l’ATM installato presso l’ufficio postale del piccolo centro della provincia di Salerno. Il boato, avvertito chiaramente dai residenti, ha svegliato numerosi cittadini nel cuore della notte.

L’esplosione ha provocato danni alla struttura dell’ufficio postale e all’area circostante. Resta però ancora da chiarire se i criminali siano riusciti a portare via il denaro contenuto nello sportello automatico.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’assalto e raccogliere elementi utili alle indagini. Non si esclude che la banda possa essere la stessa responsabile di altri colpi simili messi a segno negli ultimi mesi in diversi comuni della provincia di Salernitano.