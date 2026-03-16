Furto in una sala scommesse a Sarno: ladri portano via 8mila euro

Il colpo è stato messo a segno in via Matteotti, dove una banda di ladri ha preso di mira un centro scommesse portando via un bottino di circa 8mila euro.

Assalto a una sala scommesse a Sarno durante lo scorso fine settimana. Il colpo è stato messo a segno in via Matteotti, dove una banda di ladri ha preso di mira un centro scommesse portando via un bottino di circa 8mila euro.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero forzato l’ingresso del locale per poi introdursi all’interno e impossessarsi del denaro contante presente e di diversi tagliandi gratta e vinci.

Sull’episodio indagano gli agenti del commissariato della Polizia di Stato. Al vaglio degli investigatori ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire elementi utili per identificare gli autori del furto.