Incendio in una casa vacanze a Santa Maria di Castellabate: paura tra i residenti

Momenti di paura nella tarda mattinata di ieri a Santa Maria di Castellabate, località costiera del comune di Castellabate, dove un incendio è divampato all’interno di una casa vacanze attualmente disabitata.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo potrebbe essere stato causato da un cortocircuito partito da un frigorifero presente nell’abitazione. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente all’interno dei locali, generando una densa colonna di fumo visibile anche dall’esterno.

Ad accorgersi dell’incendio sono stati i proprietari dell’immobile, che hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, dopo un rapido intervento, sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

L’azione tempestiva dei soccorritori ha evitato che il fuoco potesse propagarsi alle abitazioni vicine, situate nel centro abitato. Fortunatamente, al momento dell’incendio la struttura era vuota e non si registrano feriti né persone coinvolte.

Sono ora in corso ulteriori verifiche per accertare con precisione le cause dell’incendio e valutare l’entità dei danni riportati dall’immobile.