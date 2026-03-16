Mercato San Severino, campi polivalenti nel Parco San Francesco: Somma annuncia il nuovo centro sportivo

Sono iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo polivalente in via Campo Sportivo, all’interno del Parco San Francesco, nell’area adiacente allo Stadio Comunale Superga.

Il progetto prevede la creazione di un centro sportivo con due campi di gioco multifunzionali che consentiranno di praticare diverse discipline, tra cui basket, calcio a 5, tennis, pallavolo, beach volley e beach tennis, ampliando così gli spazi dedicati allo sport in città.

L’intervento è partito nei giorni scorsi e non comporterà costi per il Comune: l’opera sarà infatti realizzata grazie a un finanziamento di 170mila euro ottenuto attraverso il bando Sport e Periferie promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport.

«Prevedere nuovi luoghi attrezzati dove la comunità può fare attività fisica è un modo concreto per rispondere alla crescente domanda da parte dei cittadini, senza distinzioni di età», ha dichiarato il sindaco Antonio Somma.

Secondo il primo cittadino, l’intervento ha anche una funzione di rigenerazione urbana, perché trasforma un’area inutilizzata in uno spazio di inclusione sociale e benessere psicofisico, accessibile a tutti e privo di barriere architettoniche. L’obiettivo è quello di creare un punto di riferimento per gli appassionati di sport e per tutta la comunità.