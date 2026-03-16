Montecorice, la coppia morta nella scarpata era passata dalla guardia medica: indagini sulla discussione con il medico

Un elemento ora al centro delle indagini riguarda il passaggio della coppia alla guardia medica poco prima dell’incidente.

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Restano ancora molti interrogativi sulla tragedia avvenuta nella notte tra venerdì e sabato a Montecorice, nel Cilento, dove hanno perso la vita Michele Pirozzi e Maria Magliocco, precipitati con l’auto in una scarpata a picco sul mare dopo uno scontro con un furgone.

Un elemento ora al centro delle indagini riguarda il passaggio della coppia alla guardia medica poco prima dell’incidente. Secondo quanto emerso, i due giovani si sarebbero recati nella struttura sanitaria dove sarebbe nata una discussione con il medico di turno, tanto da spingerlo a chiedere l’intervento dei carabinieri. Quando però i militari stavano per arrivare, Michele e Maria si erano già allontanati a bordo della loro auto.

Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire cosa sia accaduto all’interno dell’ambulatorio e per quali ragioni sia scoppiata la lite. Per questo motivo vengono raccolte testimonianze e verificati eventuali registri o documenti della guardia medica.

Prima della sosta nella struttura sanitaria, la coppia si trovava ad Agnone Cilento, dove vive la madre della ragazza. I due stavano tornando verso Capaccio Paestum, dove il 29enne risiedeva, ma per motivi ancora da chiarire avrebbero invertito la marcia tornando nuovamente verso Agnone.

L’incidente è avvenuto lungo la strada costiera in località Ripe Rosse. Qui l’auto su cui viaggiavano si è scontrata con un furgone che procedeva in direzione opposta. Dopo l’impatto, la vettura ha sfondato il guardrail precipitando in una scarpata di circa 200 metri fino alla zona sottostante, a picco sul mare. I due giovani sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo e per loro non c’è stato nulla da fare.

Alla guida del furgone c’era un pasticciere di 42 anni del posto, rimasto lievemente ferito. L’uomo è risultato positivo al test antidroga effettuato dopo l’incidente e la sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

La tragedia ha scosso profondamente le comunità di Capaccio Paestum, Montecorice e Pisciotta, dove i due giovani erano molto conosciuti. Gli investigatori continuano a ricostruire nel dettaglio le ultime ore della coppia per capire se la discussione alla guardia medica possa aver avuto un ruolo nella catena di eventi che ha preceduto la tragedia.

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