Paura al Municipio di Vallo della Lucania: corto circuito provoca un principio d’incendio

Momenti di tensione questa mattina a Vallo della Lucania, dove un principio d’incendio si è verificato all’interno del palazzo comunale.
Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero sviluppate al secondo piano dell’edificio, probabilmente a causa di un malfunzionamento elettrico che avrebbe provocato un cortocircuito.
Immediato l’allarme e l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti rapidamente sul posto per mettere in sicurezza l’area e domare il rogo prima che potesse propagarsi ad altri locali.
L’azione tempestiva dei pompieri ha evitato conseguenze più gravi. Non si registrano feriti, ma soltanto momenti di apprensione tra le persone presenti negli uffici al momento dell’accaduto.
Sono ora in corso accertamenti per chiarire con precisione le cause che hanno originato l’incendio.