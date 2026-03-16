Piano Vesuvio, anche Pompei firma il protocollo con la Fondazione Convivenza Vesuvio

Il Comune di Pompei entra ufficialmente nel progetto promosso dalla Fondazione Convivenza Vesuvio per l’aggiornamento del piano di emergenza legato al Vesuvio.

Nella giornata di oggi è stato firmato il protocollo d’intesa tra la fondazione e l’amministrazione comunale, che si aggiunge così agli altri enti locali già aderenti all’iniziativa. Con questa nuova adesione, la fondazione arriva a rappresentare circa 500mila cittadini dell’area vesuviana attraverso i sindaci che hanno scelto di sostenere una visione alternativa rispetto all’attuale piano di evacuazione.

Il piano vigente prevede infatti, in caso di eruzione del Vesuvio, il trasferimento di centinaia di migliaia di persone verso diverse regioni del Nord Italia. Il progetto promosso dalla fondazione propone invece una ricollocazione temporanea nelle aree interne della Campania o in territori limitrofi del Sud.

Il presidente della fondazione, Vincenzo Coronato, ha sottolineato l’importanza dell’accordo raggiunto con l’amministrazione comunale. «Oggi abbiamo firmato con il Comune di Pompei il tredicesimo protocollo d’intesa. Ringrazio la sindaca Andreina Esposito per la disponibilità e la sensibilità dimostrata. Rappresentiamo ormai circa 500mila cittadini vesuviani attraverso i rispettivi sindaci che hanno espresso la volontà di restare in Campania, nelle aree soggette a spopolamento già individuate dalla fondazione».

Soddisfazione è stata espressa anche dall’onorevole Alessandro Caramiello, presidente dell’intergruppo parlamentare Sviluppo Sud e promotore della proposta di legge n.1860 finalizzata proprio all’aggiornamento del Piano Vesuvio.

«Anche Pompei ha firmato – ha dichiarato –. Un Comune simbolo della storia vesuviana e conosciuto nel mondo entra in questo percorso istituzionale che mira a ripopolare le aree interne della Campania e delle regioni limitrofe in caso di emergenza».

La sindaca Andreina Esposito ha evidenziato il valore dell’intesa: «Abbiamo aderito insieme ad altri Comuni vesuviani perché riteniamo fondamentale che, in caso di una eventuale emergenza – che auspichiamo non si verifichi mai – i nostri cittadini possano essere accolti in territori limitrofi o comunque all’interno della nostra regione, riducendo al minimo i disagi».

La fondazione continuerà ora il lavoro di coinvolgimento delle amministrazioni locali e degli enti istituzionali, con l’obiettivo di arrivare a una revisione concreta del piano di emergenza basata sulla tutela delle comunità locali e sul rilancio delle aree interne del Mezzogiorno.