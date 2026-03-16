Polizia Locale di Nocera Inferiore: “Buoni pasto anche per i turni oltre le 6 ore”

Buoni pasto per il personale della Polizia Locale in regime di turnazione che effettua prestazioni lavorative superiori alle sei ore. È la richiesta avanzata da una organizzazione sindacale al Comune di Nocera Inferiore.
Nella comunicazione inviata all’ente, la sigla sindacale evidenzia come attualmente ai dipendenti turnisti non venga riconosciuto il buono pasto anche quando la prestazione lavorativa supera le sei ore.
Nel documento viene richiamato anche il parere dell’ARAN, che ha fatto riferimento all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 31 ottobre 2022, n. 32113, relativa proprio al diritto dei dipendenti turnisti alla pausa e al buono pasto.
Lo stesso principio, viene sottolineato nella nota, è stato ribadito anche con l’ordinanza della Cassazione del 17 settembre 2025, n. 25525.
L’organizzazione sindacale precisa inoltre che non è prassi promuovere contenziosi o rivolgersi a organi esterni prima di aver tentato una soluzione condivisa. Per questo motivo viene auspicato un confronto con l’amministrazione comunale affinché venga riconosciuto il diritto dei lavoratori interessati.
La richiesta è stata firmata dal responsabile del Dipartimento Polizia Locale, Emilio Pagano, e dalla segretaria provinciale Lucia Pagano, con l’auspicio che l’ente possa attivarsi per una soluzione che garantisca il corretto riconoscimento dei diritti dei dipendenti.