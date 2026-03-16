Ruba rame da un istituto scolastico e aggredisce i militari: arrestato un uomo a Eboli

Scoperto dai carabinieri durante l’intervento, avrebbe reagito aggredendo i militari nel tentativo di allontanarsi e sottrarsi al controllo.

È stato arrestato dai Carabinieri un uomo accusato di rapina impropria, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

In manette è finito L.F., fermato dai militari il 14 marzo a Eboli. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe introdotto nel magazzino di un istituto scolastico della zona, da cui avrebbe sottratto alcuni cavi in rame.

Scoperto dai carabinieri durante l’intervento, avrebbe reagito aggredendo i militari nel tentativo di allontanarsi e sottrarsi al controllo.

Dopo una breve colluttazione, l’uomo è stato bloccato e arrestato. Ora dovrà rispondere delle accuse contestate dall’autorità giudiziaria.