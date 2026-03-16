San Giorgio a Cremano. Maxi furto all’istituto Iti Enrico Medi: rubati 250 pc e tablet

Il bottino comprende circa 250 tra computer, tablet e macchine fotografiche di elevato valore tecnologico. Secondo una prima stima, il danno complessivo ammonterebbe ad almeno 400mila euro.

Non un semplice furto ma un vero e proprio raid quello messo a segno all’Iti Enrico Medi di San Giorgio a Cremano. Nella notte tra sabato e domenica 15 marzo un gruppo di malviventi si è introdotto nell’istituto portando via circa 250 tra pc di ultima generazione, tablet e apparecchiature audiovisive.

I ladri non si sono limitati a rubare le attrezzature utilizzate dagli studenti per le attività didattiche. Durante il raid hanno sradicato porte, sfondato vetri e danneggiato diversi ambienti della scuola, arrivando persino a forzare i distributori automatici presenti nei corridoi.

A scoprire quanto accaduto sono stati questa mattina i collaboratori scolastici entrati per primi nell’edificio. Sul posto sono poi intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e avviare le indagini.

Dalle prime ricostruzioni sembra che ad agire sia stato un gruppo numeroso, forse una decina di persone. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere interne all’istituto e del sistema di videosorveglianza cittadino per ricostruire la dinamica del colpo.

I malviventi sarebbero entrati dal retro dell’edificio, lato via Tufarelli, dove la scuola confina con alcuni terreni agricoli. Dopo aver frantumato il vetro di una finestra al piano terra, avrebbero raggiunto il tetto della struttura e rotto i lucernari, calandosi poi nei corridoi con l’ausilio di funi.

Quattro dei oltre trenta laboratori presenti nella scuola sono stati presi di mira. Il bottino comprende circa 250 tra computer, tablet e macchine fotografiche di elevato valore tecnologico. Secondo una prima stima, il danno complessivo ammonterebbe ad almeno 400mila euro.

A causa dei vetri rotti e dei danni agli ambienti, alcune aree dell’istituto risultano momentaneamente inagibili. Con un atto ufficiale, il dirigente scolastico Salvador Tufano ha disposto la sospensione delle attività didattiche per la giornata odierna, assicurando però che già da domani la scuola tornerà operativa negli spazi ritenuti idonei.

L’istituto tecnico industriale Enrico Medi è una scuola storica dell’area vesuviana, fondata negli anni Settanta e specializzata nei settori dell’elettrotecnica, informatica, grafica e biotecnologie. Attualmente conta circa 1.800 studenti, di cui circa 300 prossimi al diploma.

Ancora scosso per l’accaduto, il preside ha lanciato un appello a istituzioni e cittadini affinché sostengano la scuola in questo momento difficile, per permettere all’istituto di riprendere al più presto il proprio percorso educativo.