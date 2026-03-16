Sarno punta sul turismo: la città protagonista alla BMT di Napoli

Nel corso della fiera è stata presentata anche la seconda edizione di “Sarno – Sfida alla Corte Aragonese”, rievocazione storica che trasforma la città in un grande palcoscenico dedicato alla storia e alle tradizioni locali.

Dopo la partecipazione alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, il Comune di Sarno ha preso parte anche alla Borsa Mediterranea del Turismo, tra i principali appuntamenti del panorama fieristico dedicato alla promozione delle destinazioni turistiche.

Anche a Napoli l’amministrazione ha presentato Sarno come una meta capace di coniugare patrimonio storico, paesaggio e iniziative culturali, elementi ritenuti centrali per costruire un’offerta turistica sempre più riconoscibile.

Tra i luoghi simbolo del territorio figurano il Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno e la Tomba del Cavaliere, oltre alla rete di percorsi di trekking che attraversano la città. Proprio le escursioni rappresentano una delle iniziative previste nel calendario di promozione: la prima si è svolta nei giorni scorsi con un itinerario che ha attraversato il Borgo San Matteo fino al Castello di Sarno.

Nel corso della fiera è stata presentata anche la seconda edizione di “Sarno – Sfida alla Corte Aragonese”, rievocazione storica che trasforma la città in un grande palcoscenico dedicato alla storia e alle tradizioni locali. L’evento sarà illustrato ufficialmente il prossimo 16 aprile durante una conferenza stampa presso il Comune.

«Stiamo investendo molto sul turismo, convinti che rappresenti una leva importante per la crescita e lo sviluppo della città», ha dichiarato il sindaco Francesco Squillante. «La valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e naturalistico, insieme alla promozione di eventi culturali, è al centro della nostra strategia per far conoscere Sarno e rafforzarne la presenza nel panorama turistico regionale e nazionale».

Il primo cittadino ha inoltre ringraziato la Regione Campania per il sostegno alle iniziative di promozione del territorio, citando in particolare il presidente Roberto Fico e l’assessore al turismo Enzo Maraio.

Per due giorni, inoltre, gli studenti dell’indirizzo turistico dell’IIS Enrico Fermi e del Liceo Classico Tito Lucrezio Caro con curvatura archeologica hanno partecipato alle attività nello stand della Regione Campania dedicato alla città di Sarno, affiancando docenti e amministratori nelle attività di promozione del territorio.