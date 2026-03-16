Scafati, traffico in tilt allo svincolo A3 Pompei Est: automobilisti bloccati per oltre un’ora

Traffico paralizzato nel tardo pomeriggio allo svincolo autostradale Pompei Est – Scafati, dove nell’orario di punta, coincidente con il rientro dal lavoro, si registrano lunghe code e forti rallentamenti.
Secondo quanto raccontano diversi automobilisti, uscire dal casello e raggiungere il centro di Scafati richiede tempi molto più lunghi del normale. In alcuni casi, per percorrere pochi chilometri sono serviti anche oltre sessanta minuti.
La situazione è stata segnalata anche sui social, dove numerosi cittadini hanno denunciato i disagi legati alla viabilità. «È stato estenuante l’uscita autostradale a Scafati. Quindici minuti per rientrare da Vico a Scafati, più di un’ora dall’uscita del casello fino a via della Resistenza», scrive un automobilista.
Altri puntano il dito contro le recenti modifiche alla circolazione stradale: «Qualcosa di incommentabile questi nuovi sensi di marcia. Un paese che respinge», commenta un utente. C’è poi chi chiede interventi concreti per migliorare la situazione: «Servono soluzioni, non critiche».
Non mancano infine commenti più duri che chiamano in causa l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pasquale Aliberti. «Sensi di marcia scellerati per una città che si muove su due strade principali», scrive un cittadino denunciando il disagio quotidiano.