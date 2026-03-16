Tartaruga intrappolata nell’Alveo Comune Nocerino: salvata dai Vigili del Fuoco

L’animale era rimasto intrappolato nel tratto scoperto dell’Alveo Comune Nocerino, un canale che attraversa la zona.

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Nei giorni scorsi una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta in via Raffaele Pucci a Nocera Inferiore per soccorrere una tartaruga d’acqua in difficoltà.

L’animale era rimasto intrappolato nel tratto scoperto dell’Alveo Comune Nocerino, un canale che attraversa la zona.

La segnalazione è arrivata da alcuni passanti che, accortisi della presenza della tartaruga nel canale e delle difficoltà nel risalire, hanno immediatamente allertato il comando dei Vigili del Fuoco.

Giunti sul posto, i soccorritori hanno individuato l’animale e, con un intervento accurato, sono riusciti a recuperarlo in sicurezza. Dopo aver verificato le buone condizioni di salute della tartaruga, i Vigili del Fuoco l’hanno liberata in un ambiente più adatto, nel laghetto di San Mauro.

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