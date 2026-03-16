Tragedia a Cava de’ Tirreni: 39enne trovato morto in casa a Pregiato

Dramma a Cava de’ Tirreni, dove un uomo di 39 anni, M.S., è stato trovato senza vita nella mattinata di oggi nella sua abitazione in località Pregiato.

Il ritrovamento è avvenuto all’interno dell’appartamento in cui viveva insieme alla madre. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il medico legale Gabriele Casaburi, chiamato per effettuare i primi accertamenti sul corpo.

Al momento, l’ipotesi ritenuta più probabile dagli investigatori resta quella di un malore improvviso. Tuttavia, le forze dell’ordine stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari per chiarire con precisione le cause del decesso e ricostruire le ultime ore di vita del 39enne.