Vicenza promosso in Serie B: 2-1 all’Inter U23 come all’andata, stessi marcatori

Il LR Vicenza festeggia al “Romeo Menti” una serata storica: con la vittoria 2-1 contro l’Inter U23 i biancorossi conquistano matematicamente la promozione in Serie B, coronando una stagione dominata nel girone A di Serie C.

Il dato più incredibile è la perfetta simmetria con la gara d’andata: stesso risultato e stessi marcatori, quasi una copia della partita disputata mesi fa.

Primo tempo: Capello sblocca la partita

Davanti a uno stadio Menti gremito, il Vicenza parte con grande intensità e trova il vantaggio al 31’ grazie a Alessandro Capello, bravo a concretizzare una delle prime occasioni della squadra di Fabio Gallo. Il gol accende il pubblico e indirizza la gara verso i padroni di casa.

Ripresa: Stuckler raddoppia

A inizio secondo tempo il Vicenza continua a spingere e al 55’ arriva il raddoppio firmato da David Stuckler, che sfrutta al meglio l’azione offensiva dei biancorossi portando il punteggio sul 2-0 e avvicinando la squadra al traguardo della promozione.

L’Inter U23 prova a riaprirla

La reazione dei giovani nerazzurri arriva al 66’, quando Issiaka Kamate accorcia le distanze e riapre momentaneamente la partita. L’Inter U23 prova a mettere pressione nel finale, ma il Vicenza resiste e difende il vantaggio fino al triplice fischio.

Una stagione dominata

Il successo sancisce una stagione straordinaria per il Vicenza, che con questa vittoria chiude di fatto il discorso promozione e torna in Serie B con diverse giornate d’anticipo. Un traguardo costruito su continuità, solidità difensiva e un attacco capace di colpire nei momenti decisivi.

E la coincidenza resta clamorosa: 2-1 anche all’andata, con Capello, Stuckler e Kamate ancora protagonisti. Un doppio confronto quasi identico che resterà una curiosità statistica di questa stagione.