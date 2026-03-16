Workshop sul Sarno al Consorzio: tra bonifica e sostenibilità (video)

Nocera Inferiore. Esperti e istituzioni discutono gestione del Sarno, sicurezza idrogeologica e pianificazione sostenibile con il contributo scientifico dell’Università di Salerno.

Workshop su ambiente e gestione del territorio. Governo delle acque e sviluppo sostenibile: a Nocera Inferiore il confronto sul futuro del bacino del Sarno

Il confronto sul governo delle acque

A Nocera Inferiore si è tenuto il workshop dedicato al governo delle acque e allo sviluppo sostenibile promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno. L’iniziativa ha riunito amministratori, tecnici e studiosi per approfondire le strategie di gestione idraulica, tutela ambientale e sicurezza territoriale legate al bacino del fiume Sarno.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali del presidente del Consorzio Mario Rosario D’Angelo, del direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Salerno Carmine Pinto e dell’assessora all’Agricoltura della Regione Campania Maria Carmela Serluca. Nel corso degli interventi è stato inoltre affrontato il tema della riforma normativa e del ruolo dei consorzi di bonifica nella pianificazione territoriale con il contributo dell’avvocato amministrativista Tino Iannuzzi, già deputato.

Il contributo dell’Università di Salerno

Un ruolo centrale nel workshop è stato svolto dall’Università di Salerno, protagonista di diversi contributi scientifici dedicati alla lettura storica, geografica e archivistica del bacino del Sarno. Attraverso studi interdisciplinari, ricostruzioni territoriali e l’utilizzo di strumenti digitali applicati alla ricerca storica, il mondo accademico ha evidenziato come la conoscenza scientifica possa rappresentare un supporto concreto alla pianificazione idraulica.

Dalle analisi emerse durante il confronto è stata sottolineata l’importanza di integrare ricerca, istituzioni e gestione operativa per affrontare le criticità ambientali e idrogeologiche dell’area. In questa prospettiva, la collaborazione tra Consorzio di Bonifica e Università di Salerno si propone come un modello di sinergia capace di coniugare tutela del territorio, sicurezza ambientale e sviluppo sostenibile.

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