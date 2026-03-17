Avellino, pronto il nuovo Pronto soccorso del Moscati: ecco cosa cambia

Importante passo avanti per la sanità ad Avellino, dove è stata completata una nuova area del Pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati.

Importante passo avanti per la sanità ad Avellino, dove è stata completata una nuova area del Pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati. Si tratta di 1.400 metri quadrati pronti per il trasferimento delle attività, nell’ambito di un progetto più ampio di ristrutturazione che porterà al raddoppio degli spazi dedicati all’emergenza.

Entro la primavera, infatti, l’intera struttura passerà dagli attuali 1.040 metri quadrati a oltre 2.500, con ambienti completamente rinnovati, più moderni e funzionali sia per il personale sanitario che per pazienti e accompagnatori.

Il trasferimento dei servizi nella nuova ala, previsto a partire dal 18 marzo, avverrà in modo graduale e senza interruzioni delle attività. Un’operazione complessa, ma necessaria per consentire l’avvio immediato dei lavori di riqualificazione della parte originaria del Pronto soccorso.

Tra le novità della nuova area: sale visita e trattamento, spazi dedicati ai pazienti in attesa di ricovero, stanze per soggetti fragili e detenuti, un ambiente riservato alle vittime di violenza, aree per patologie infettive e l’OBI (Osservazione Breve Intensiva), fondamentale per il monitoraggio clinico prolungato.

Durante questa fase, resteranno operativi negli spazi attuali il triage, la sala d’attesa per i familiari e l’area codice rosso, che saranno interessati dagli interventi solo nell’ultima fase del progetto.