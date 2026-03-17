Casal Velino, incidente davanti al supermercato: tre feriti

Momenti di paura a Casal Velino, dove si è verificato un incidente stradale all’ingresso di un supermercato della zona. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate coinvolgendo tre persone.
Nel sinistro sono rimasti feriti una donna di circa 70 anni, il figlio trentenne e un 40enne, dipendente dell’attività commerciale. Tutti i coinvolti risultano residenti nel territorio.
Immediato l’intervento dei sanitari del 118, con le ambulanze della Misericordia di Vallo della Lucania (postazione di Omignano) e della Misericordia di Ascea, che hanno prestato le prime cure sul posto.
I feriti sono stati poi trasportati all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per ulteriori accertamenti. Le loro condizioni, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi.
Restano in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.