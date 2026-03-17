Caso del piccolo Domenico, ispezione straordinaria della Regione: “Gravi criticità sistemiche”

Dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo, avvenuta all’ospedale Monaldi di Napoli in seguito a un trapianto cardiaco non riuscito, la Regione Campania ha disposto un’ispezione straordinaria sull’azienda ospedaliera coinvolta.

Dall’istruttoria preliminare condotta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute emerge un quadro ritenuto più grave del previsto. Tra le principali criticità segnalate figurano protocolli non aggiornati per il trasporto e la conservazione degli organi, il mancato utilizzo di dispositivi già disponibili, carenze nella formazione del personale e un clima interno compromesso, precedente ai fatti del 23 dicembre 2025. A ciò si aggiungono ritardi significativi nelle comunicazioni alle autorità sanitarie. Elementi che, secondo la Regione, delineano problematiche organizzative strutturali e non episodiche.

Alla luce di quanto emerso, il presidente Roberto Fico ha disposto la riattivazione del Servizio Ispettivo Sanitario regionale, previsto dalla normativa del 2015, incaricato di svolgere verifiche approfondite sull’AORN dei Colli. L’obiettivo è accertare eventuali responsabilità organizzative e stabilire se le condizioni che hanno portato al tragico evento fossero già note o prevedibili.

Tra i provvedimenti annunciati, anche il trasferimento del Centro Regionale Trapianti dagli attuali uffici dell’AORN dei Colli alla sede della Regione, per garantire un coordinamento più diretto e un controllo più efficace della rete trapiantologica campana.

Parallelamente, è stata avviata una revisione complessiva del sistema dei trapianti in Campania, che rientra nel Piano ispettivo 2026. Le verifiche riguarderanno protocolli operativi, risorse professionali, flussi informativi e standard di sicurezza in tutti i centri coinvolti.

Intanto, è stato disposto lo stop al programma di trapianto cardiaco pediatrico presso l’ospedale Monaldi fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. I pazienti attualmente in lista d’attesa saranno assistiti grazie a una convenzione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

La ripresa dell’attività sarà subordinata a una serie di interventi ritenuti indispensabili: dalla creazione di spazi dedicati alla cardiochirurgia pediatrica al reclutamento di specialisti con esperienza, fino all’adozione di protocolli aggiornati e al rafforzamento della formazione del personale. Ogni passaggio sarà verificato dalla struttura ispettiva regionale prima di un eventuale via libera.