Castellammare, giovani danneggiano le Terme: cantiere fermo e area nel degrado

L’area delle Nuove Terme di Castellammare di Stabia torna al centro delle polemiche. A distanza di cinque mesi dall’inaugurazione ufficiale del cantiere per l’abbattimento dell’ex hotel e la realizzazione del nuovo ospedale, i lavori risultano completamente fermi.

Il taglio del nastro risale al 6 ottobre scorso, accompagnato da annunci e prospettive ambiziose. Tuttavia, già pochi giorni dopo, l’area del Solaro si presentava deserta. Da allora, nessun avanzamento visibile, nonostante un cronoprogramma che prevedeva ritmi serrati per arrivare alla consegna dell’opera entro il 2029. Sul tavolo ci sono oltre 180 milioni di euro provenienti da fondi Fesr, ma al momento l’unica evidenza concreta resta un’area inutilizzata, acquistata dalla Regione Campania per circa 13 milioni.

A denunciare lo stato di abbandono è stato anche il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha diffuso un video in cui si vedono alcuni giovani salire sul tetto della struttura e danneggiare l’insegna storica “Terme di Stabia”. Un episodio che riaccende i riflettori sul tema della sicurezza e del degrado in una zona priva di controllo.

Resta poi il nodo legato allo stop dei lavori. L’appalto per la demolizione, dal valore di circa 420mila euro, si è interrotto senza spiegazioni ufficiali. Tra le ipotesi che circolano, vi sarebbero criticità tecniche emerse nelle prime fasi dell’intervento, tali da rendere necessario un nuovo piano di demolizione.

Nel frattempo, l’unico passaggio completato resta la variante urbanistica che ha eliminato il vincolo turistico sull’area, aprendo la strada alla realizzazione del nuovo presidio sanitario. Ma sul futuro del progetto, al momento, restano più dubbi che certezze.