Controlli in Alto Adige, tre giovani denunciati: nei guai un 26enne del Salernitano

C’è anche un 26enne domiciliato in provincia di Salerno tra i tre giovani denunciati dai carabinieri al termine di un controllo notturno effettuato nei giorni scorsi in Alto Adige.

L’intervento è avvenuto in via Vittorio Veneto, a Bressanone, nei pressi della rotatoria Bauexpert, dove una pattuglia del radiomobile ha fermato un’Opel Adam con a bordo tre uomini di età compresa tra i 24 e i 31 anni. I militari, insospettiti dai precedenti a carico dei soggetti, hanno deciso di procedere con una perquisizione del veicolo.

All’interno dell’auto sono stati rinvenuti diversi strumenti ritenuti atti allo scasso, tra cui cacciaviti di grosse dimensioni, un martello, pinze e un trapano avvitatore. Attrezzi per i quali i tre non hanno fornito alcuna giustificazione, facendo scattare il sequestro.

I giovani sono stati quindi accompagnati in caserma, con il supporto degli agenti del commissariato di polizia, per gli accertamenti del caso. Durante le operazioni, il 26enne avrebbe opposto resistenza ai carabinieri, aggravando ulteriormente la sua posizione.

Al termine delle verifiche, tutti e tre sono stati denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, mentre per il 26enne è scattata anche la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.