Dalla prima media alla quinta elementare: il caso del bambino di Nocera Inferiore finisce al Consiglio di Stato

Una vicenda complessa e delicata sta coinvolgendo un bambino di 11 anni affetto da autismo a Nocera Inferiore, tra ricorsi giudiziari e decisioni contrastanti.

Una vicenda complessa e delicata sta coinvolgendo un bambino di 11 anni affetto da autismo a Nocera Inferiore, tra ricorsi giudiziari e decisioni contrastanti.

Il minore aveva iniziato regolarmente la prima media a settembre 2025, inserendosi positivamente nel nuovo contesto scolastico. Tuttavia, a gennaio, ad anno scolastico già avviato, il Tar ha disposto la sua retrocessione in quinta elementare, accogliendo un ricorso presentato dal padre.

Il bambino è stato quindi inserito in una classe quinta dello stesso istituto comprensivo, anziché nella scuola elementare paritaria frequentata fino all’anno precedente. Una decisione che ha spinto la madre a rivolgersi al Consiglio di Stato, che nei giorni scorsi ha sospeso l’efficacia della sentenza del Tar.

Nonostante il provvedimento, il bambino si trova ancora oggi in quinta elementare. La madre denuncia una situazione che, a suo dire, starebbe compromettendo il benessere del figlio: «Spero che la scuola dia immediata esecuzione a quanto stabilito dal Consiglio di Stato, perché si sta mettendo a rischio l’equilibrio psico-fisico di mio figlio e il suo diritto allo studio».

Secondo quanto riferito, il cambio improvviso di ambiente e routine avrebbe avuto ripercussioni significative sul bambino, che invece si era adattato bene alla scuola media, mostrando segnali di crescita sia sul piano cognitivo che personale.

La donna contesta anche il merito della decisione: il ragazzo aveva concluso positivamente il percorso delle elementari e, nel primo quadrimestre delle medie, aveva ottenuto una media del 7. «Non c’è stata una valutazione del Consiglio di classe – sottolinea – si tratta di una decisione illegittima e ingiusta. Mio figlio deve tornare subito nella sua classe, in prima media».