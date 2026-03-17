Fuga in scooter tra Qualiano e Varcaturo: due minorenni denunciati dai carabinieri

I militari erano impegnati in un controllo su via Di Vittorio quando hanno notato uno scooter con a bordo due ragazzi.

Inseguimento ad alta tensione tra le strade di Qualiano e Varcaturo, dove i carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno denunciato due minorenni per fuga pericolosa.

I militari erano impegnati in un controllo su via Di Vittorio quando hanno notato uno scooter con a bordo due ragazzi. All’alt imposto dalla pattuglia, i giovani non si sono fermati, dando il via a un inseguimento che si è sviluppato prima tra le vie del centro cittadino e poi verso la periferia.

Nonostante la vicinanza dei carabinieri, la corsa è proseguita in maniera spericolata. A supporto è intervenuta una seconda pattuglia, che ha tentato di bloccare ogni possibile via di fuga. Il mezzo, però, non ha rallentato ed è finito contro l’auto di servizio.

Una volta fermati, i due minorenni sono stati identificati e denunciati. Dagli accertamenti è emerso inoltre che lo scooter era privo di copertura assicurativa.