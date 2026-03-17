Giornate FAI di Primavera, oltre 50 siti aperti in Campania: tra novità e luoghi simbolo

Torna uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti della cultura e del territorio: sabato 21 e domenica 22 marzo la Campania sarà protagonista della 34ª edizione delle “Giornate FAI di Primavera”, iniziativa promossa dal Fondo per l’Ambiente Italiano. Per l’occasione, più di 50 luoghi tra i più suggestivi della regione saranno eccezionalmente accessibili al pubblico, inseriti in un circuito nazionale che coinvolge quasi 800 siti grazie all’impegno di migliaia di volontari.

L’offerta campana si presenta particolarmente articolata, con itinerari che spaziano dalla costa all’entroterra e coinvolgono tutte le province, comprese mete iconiche come Capri e Ischia nel Golfo di Napoli. Un patrimonio diffuso che comprende dimore storiche, aree archeologiche, edifici religiosi e realtà produttive di eccellenza.

L’iniziativa è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, alla presenza – tra gli altri – dell’assessore regionale al Turismo Enzo Maraio, dell’assessore comunale Chiara Marciani e del presidente regionale FAI Michele Pontecorvo Ricciardi.

Proprio Pontecorvo Ricciardi ha sottolineato il valore dell’iniziativa, che da anni punta a rafforzare il legame tra cittadini e patrimonio culturale, promuovendo una maggiore consapevolezza nella tutela dei beni comuni. Un obiettivo quanto mai attuale, soprattutto in una fase in cui la città di Napoli vive una forte crescita turistica, accompagnata però anche dalle criticità legate all’overtourism.

Tra le aperture più attese figurano alcune vere e proprie novità, come la Fonderia Nolana Del Giudice e il piano nobile di Palazzo d’Avalos a Napoli, accessibile per la prima volta con i suoi ambienti affrescati. Sold out, invece, le visite a Villa Rosebery, storica residenza del Presidente della Repubblica.

Grande curiosità anche per lo Stadio Diego Armando Maradona, che aprirà eccezionalmente le porte al pubblico. Un’iniziativa molto richiesta, come ha evidenziato il sindaco Gaetano Manfredi, che ha parlato di un esperimento replicabile anche in futuro. Sulla stessa linea l’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza, che ha ipotizzato lo sviluppo di progetti permanenti come un museo dedicato al Napoli e una possibile “Maradona Experience”, sul modello degli stadi più visitati a livello internazionale.

A chiudere, il richiamo dell’assessore Maraio al valore strategico del turismo culturale: le Giornate FAI rappresentano non solo un evento di grande richiamo, ma anche un’opportunità per valorizzare luoghi meno conosciuti e incentivare una fruizione più ampia e sostenibile del patrimonio regionale, in un contesto internazionale complesso ma ancora favorevole per destinazioni come la Campania.