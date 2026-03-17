Incidente mortale a Montecorice, l’autista indagato: “Mi spiace per i ragazzi e per me”

«Non lo so se sono risultato positivo al test antidroga. Mi spiace per i ragazzi e mi dispiace pure per me», ha dichiarato, visibilmente scosso.

Emergono nuovi dettagli sul tragico incidente stradale avvenuto lungo la strada in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, dove hanno perso la vita due giovani fidanzati, Michele Pirozzi e Maria Magliocco.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiavano è precipitata in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri dopo aver sfondato il guardrail, in seguito all’impatto con un furgone.

A parlare, in esclusiva ai microfoni della trasmissione Ore 14, è stato l’autista del mezzo coinvolto nello scontro, attualmente indagato per omicidio stradale plurimo. «Non mi ricordo più a che ora è successo. Lo scontro è stato più frontale che laterale. Non lo so se sono risultato positivo al test antidroga. Mi spiace per i ragazzi e mi dispiace pure per me», ha dichiarato, visibilmente scosso.

Intanto si accendono le polemiche sulla sicurezza del tratto stradale. L’avvocato Antonio Mondelli, legale della famiglia di Maria Magliocco, punta il dito contro le condizioni dell’infrastruttura: «In questa zona si sono già verificati numerosi incidenti, anche mortali. I sistemi di protezione sono praticamente inesistenti: quello non è un guardrail, ma una ringhiera».

Restano da chiarire anche gli eventi che hanno preceduto lo schianto. Secondo quanto riferito dal titolare dell’immobile che ospita la guardia medica locale, la coppia si sarebbe recata lì poco prima dell’incidente. Il ragazzo, stando al racconto, avrebbe minacciato il medico perché preoccupato per le condizioni della fidanzata, arrivando anche a colpire la porta dell’ambulatorio. Il sanitario, spaventato, non avrebbe redatto alcun referto e avrebbe allertato i carabinieri.

Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e fare luce su tutti gli aspetti ancora da chiarire, dalle responsabilità nello scontro alle condizioni di sicurezza della strada.