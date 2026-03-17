Lavori nelle gallerie: stop nel weekend alla Circumvesuviana tra Napoli e Torre del Greco

Stop alla circolazione ferroviaria nel prossimo fine settimana su una parte della linea Circumvesuviana. A comunicarlo è l’Ente Autonomo Volturno (EAV), che ha annunciato l’interruzione della tratta tra Barra e Torre del Greco nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 marzo.

La sospensione si rende necessaria per consentire i lavori di adeguamento delle gallerie Bosco di Portici e Cavalli di Bronzo.

Le modifiche al servizio

Per effetto dell’interruzione, i treni in partenza da Sorrento limiteranno la corsa a Torre Annunziata e ripartiranno da lì per la stessa destinazione. Saranno invece soppressi nel tratto tra Torre Annunziata e Napoli.

I viaggiatori diretti da Napoli verso Pompei e Sorrento potranno utilizzare i bus sostitutivi fino alla stazione di Villa Regina, da cui sarà possibile proseguire il viaggio in treno. Percorso inverso per chi parte da Pompei o Sorrento con destinazione Napoli, con interscambio sempre a Villa Regina.

Modifiche anche sulla linea per Poggiomarino: i treni limiteranno la corsa a Torre del Greco e saranno soppressi tra Torre del Greco e Napoli. Su questa tratta sarà attivo un servizio sostitutivo su gomma.

Il collegamento bus tra Villa Regina e Napoli sarà organizzato con:

bus direttissimi con fermate a Villa Regina, Torre Annunziata, Napoli Garibaldi e Napoli Porta Nolana

bus con tutte le fermate intermedie.

Infine, il treno delle 19:59 da Sarno sarà limitato a Poggiomarino e soppresso nel tratto successivo fino a Napoli, sostituito da bus tra Poggiomarino, Villa Regina e Napoli.

Orari e punti di fermata dei servizi sostitutivi sono consultabili sul sito ufficiale dell’EAV.