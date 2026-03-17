Mercato San Severino, fondi PNRR per la mensa scolastica di Sant’Angelo

Nuove risorse in arrivo per l’edilizia scolastica a Mercato San Severino. Grazie al PNRR, sono stati stanziati circa 480mila euro per la riqualificazione della mensa della scuola primaria “Don Gaetano Fimiani”, situata nella frazione di Sant’Angelo.

L’intervento, inserito nella Missione 4 del Piano nazionale, prevede un adeguamento funzionale, impiantistico e tecnologico di uno spazio centrale nella vita scolastica, destinato non solo al servizio mensa ma anche alla socialità degli alunni.

«L’accesso a finanziamenti regionali ed europei conferma l’impegno dell’amministrazione verso i plessi del territorio», ha dichiarato il sindaco Antonio Somma, sottolineando l’importanza di investire in ambienti scolastici più sicuri e vivibili. Una strategia, ha aggiunto, portata avanti con continuità e orientata al medio-lungo periodo.

Negli ultimi anni, lo stesso plesso di Sant’Angelo è stato interessato da diversi interventi: dall’efficientamento energetico, con fondi superiori al milione di euro ancora in corso, alla riqualificazione della palestra, fino alle verifiche di sicurezza sismica già completate.

«Si tratta di un’attenzione concreta verso la frazione e i suoi servizi scolastici», ha evidenziato il consigliere Gennaro Esposito, rimarcando come la conoscenza diretta del territorio consenta di programmare interventi mirati a migliorare la qualità della vita dei cittadini.