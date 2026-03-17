Meteo Campania, nuvole e clima variabile: temperature miti ma possibili piogge

Le temperature si mantengono su valori tutto sommato miti per il periodo, con massime intorno ai 16-18 gradi e minime tra gli 8 e i 12 gradi.

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Giornata all’insegna della variabilità in Campania, con cieli spesso nuvolosi alternati a schiarite e possibilità di deboli piogge soprattutto nelle ore pomeridiane.

Dopo una fase di maltempo che ha interessato il Sud fino a oggi, le condizioni tendono gradualmente a migliorare, anche se resta una certa instabilità atmosferica. Le temperature si mantengono su valori tutto sommato miti per il periodo, con massime intorno ai 16-18 gradi e minime tra gli 8 e i 12 gradi.

I venti soffiano generalmente moderati e i mari risultano poco mossi, mentre non sono segnalate particolari allerte meteo. Nei prossimi giorni è atteso un lieve calo termico legato all’arrivo di aria più fredda, ma senza fenomeni estremi.

In sintesi, una fase tipicamente primaverile: tempo instabile, ma senza criticità rilevanti.

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