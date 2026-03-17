Nocera Superiore, guasto improvviso GORI: ecco le strade senza acqua e quando tornerà la pressione

La società GORI segnala mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica nel Comune di Nocera Superiore a causa di un guasto improvviso. Le zone interessate sono:
- Via Cimitero
- Via Citola
- Via Cupa Mileto
- Via del Santuario
- Via Garibaldi
- Via Lamia
- Via Materdomini
- Via Nazionale
- Via Pareti
- Via Risorgimento
- Viale Croce
- Viale Croce Malloni
- Località Casa Milite
- Via Castagneto
- Via Croce
- Via Riccio
- Via Giovanni XXIII
- Località Camerelle
I tecnici GORI sono già al lavoro per la riparazione del guasto. Il ripristino del servizio idrico è previsto gradualmente a partire dalle 00:30 di mercoledì 18 marzo 2026.
Si avvisa che, al ritorno della normale erogazione, potrebbero verificarsi fenomeni temporanei di torbidità dell’acqua. Si consiglia quindi di far scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti prima dell’uso.
La società si scusa per il disagio arrecato ai cittadini.