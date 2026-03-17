Pagani, giornata di memoria per le vittime del Covid e nasce l’associazione “18 Marzo”

Un momento di raccoglimento e partecipazione collettiva segnerà la giornata di mercoledì 18 marzo a Pagani, in occasione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid-19. La città ricorderà i propri concittadini scomparsi durante la pandemia e, allo stesso tempo, accoglierà la nascita dell’associazione “18 Marzo”, promossa dai familiari delle vittime.

Il nuovo sodalizio, presieduto da Maria Abagnara, nasce con l’obiettivo di trasformare il dolore in impegno concreto, attraverso iniziative di solidarietà e sostegno. Un progetto che intende mantenere viva la memoria e offrire uno spazio di condivisione per chi ha vissuto la perdita.

L’iniziativa, patrocinata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lello De Prisco, prenderà il via alle ore 18 presso il Santuario Gesù Bambino di Praga, dove sarà celebrata una messa in suffragio delle vittime del Covid-19.

Al termine della funzione religiosa, è previsto un corteo silenzioso che accompagnerà i partecipanti fino alla piazzetta Floriano Pepe, luogo simbolico della memoria cittadina, dove si terrà un momento di raccoglimento davanti alla targa dedicata alle vittime paganesi della pandemia. A seguire, la presentazione ufficiale dell’associazione.

«Questa realtà nasce dall’esigenza di non lasciare sole le persone che hanno affrontato il dolore della perdita durante la pandemia – ha dichiarato la presidente Abagnara –. Il 18 marzo rappresenta una data profondamente significativa per molte famiglie: vogliamo costruire una comunità che custodisca il ricordo di chi non c’è più e che diventi anche un punto di riferimento per ascolto, supporto e solidarietà».

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, chiamata a partecipare a un momento che unisce memoria e impegno civile, nel segno di una comunità che prova a ripartire senza dimenticare.