Pagani, micro-criminalità in aumento: Gambino scrive al Prefetto per nuove misure di sicurezza

La città di Pagani e l’intera area dell’Agro continuano a essere interessate da episodi di micro-criminalità, che destano preoccupazione tra i cittadini. L’europarlamentare Alberico Gambino ha inviato una lettera al Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, chiedendo la convocazione urgente del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

La richiesta segue l’ultimo episodio avvenuto in pieno centro, nei pressi della Villa Comunale di Corso Ettore Padovano, dove un cittadino è stato rapinato sotto minaccia di arma, perdendo sia il proprio orologio che l’auto. Nonostante l’intervento tempestivo dei Carabinieri, che hanno assicurato alla giustizia i responsabili, la percezione di insicurezza resta alta.

Gambino ha sottolineato come episodi di questo tipo, anche se isolati, abbiano un forte impatto sulla quotidianità dei residenti e sulla serenità delle attività commerciali. La convocazione del Comitato punta a valutare possibili misure più stringenti, con un rafforzamento del presidio delle Forze dell’Ordine, in particolare nelle zone centrali e maggiormente frequentate.

“L’obiettivo – ha dichiarato Gambino – è garantire ai cittadini un ritorno alla normalità e alla sicurezza, prestando attenzione alle aree più esposte dove il rischio di furti e rapine è maggiore.” La comunità attende ora risposte concrete da parte delle autorità, auspicando interventi efficaci per prevenire nuovi episodi di criminalità.