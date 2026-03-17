Rifiuti ad Angri, stretta sui controlli: 61 accertamenti e 9 denunce

A fare il punto è il sindaco Cosimo Ferraioli, che ha diffuso i dati delle attività messe in campo negli ultimi mesi.

Prosegue con risultati concreti il piano di controllo del territorio contro l’abbandono dei rifiuti ad Angri. A fare il punto è il sindaco Cosimo Ferraioli, che ha diffuso i dati delle attività messe in campo negli ultimi mesi.

Sono 61 gli accertamenti effettuati dalle Guardie Ambientali: di questi, 29 sono già stati notificati ai trasgressori, mentre i restanti sono in fase di notifica. A questi si aggiungono 9 denunce penali presentate alla Procura dalla Polizia Municipale e dai Carabinieri Forestali di Cava de’ Tirreni.

Determinante, secondo l’amministrazione, è stato l’utilizzo delle fototrappole installate nei punti più critici del territorio, che hanno consentito di individuare numerosi responsabili di comportamenti illeciti.

«Non parliamo solo di chi abbandona rifiuti pericolosi – ha spiegato il sindaco – ma anche di violazioni al calendario della raccolta differenziata: chi conferisce l’organico nel giorno sbagliato, chi mescola i rifiuti o non utilizza i contenitori corretti. Comportamenti che sembrano piccoli ma compromettono l’intero sistema».

Le sanzioni, sottolinea il primo cittadino, rappresentano un deterrente fondamentale per far rispettare le regole, mentre le denunce penali colpiscono i casi più gravi, come lo sversamento di grandi quantità di rifiuti speciali.

Infine, il sindaco ha voluto ringraziare le Guardie Ambientali, la Polizia Locale e i Carabinieri Forestali per il lavoro svolto: «Questo sistema sta funzionando e continueremo su questa strada».