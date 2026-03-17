Ruggi di Salerno, caos viabilità interna: mezzi bloccati per auto in sosta vietata

Disagi e proteste al Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, dove si registrano nuove criticità legate alla viabilità interna dell’area riservata al nosocomio.

Disagi e proteste al Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, dove si registrano nuove criticità legate alla viabilità interna dell’area riservata al nosocomio.

Secondo alcune segnalazioni, nel pomeriggio si sarebbe verificato l’ennesimo episodio di blocco causato da veicoli parcheggiati in doppia fila e in divieto di sosta. Una situazione che avrebbe impedito il regolare transito dei mezzi di servizio, paralizzando di fatto la circolazione interna.

In particolare, a restare bloccato sarebbe stato anche un furgone trasfusionale, con conseguente formazione di code e disagi per operatori e utenti in attesa di un intervento per ripristinare condizioni minime di viabilità, come riportato da “Salernotoday“.

Una criticità ritenuta grave, soprattutto considerando il contesto sanitario e la necessità di garantire sempre accessi liberi e percorsi funzionali per i mezzi di emergenza e di supporto. Episodi di questo tipo, secondo quanto riferito, non sarebbero isolati ma si ripeterebbero con una certa frequenza nell’area ospedaliera.