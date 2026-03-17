Salerno, al via la campagna elettorale: De Luca parte da Mariconda, opposizioni ancora in cerca di sintesi

L’ex sindaco e attuale presidente della Regione Campania ha fissato per domani, mercoledì 17 marzo alle 17.30, un primo appuntamento pubblico con i cittadini.

Parte dal quartiere Mariconda la nuova fase politica di Vincenzo De Luca, che inaugura ufficialmente il percorso verso le elezioni comunali di fine maggio a Salerno. L’ex sindaco ha fissato per domani, mercoledì 17 marzo alle 17.30, un primo appuntamento pubblico con i cittadini presso l’ex sede dell’Associazione Quadrifoglio, in via Premuda.

L’incontro segna l’avvio di una serie di tappe nei quartieri cittadini, con l’obiettivo di ristabilire un contatto diretto con la popolazione e presentare le linee guida del programma amministrativo. Tra le priorità indicate, particolare attenzione sarà riservata agli interventi di manutenzione urbana e alla riqualificazione delle aree periferiche.

Dopo l’esordio a Mariconda, il calendario del tour prevede ulteriori appuntamenti nella zona orientale della città, con focus sui quartieri Mercatello e Pastena, considerati snodi strategici per il consenso elettorale e per lo sviluppo urbano.

Il quadro degli avversari

Sul fronte opposto, il cosiddetto “campo largo” non ha ancora individuato un candidato unitario. Tra le ipotesi più recenti emerge il nome di Armando Zambrano, già presidente dell’Ordine degli Ingegneri, che si è detto disponibile a correre per la carica di sindaco a condizione di essere sostenuto da liste civiche, senza simboli di partito, in una prospettiva che superi gli schieramenti tradizionali.

Attorno alla sua possibile candidatura si registrano aperture da parte di diverse forze politiche e civiche, mentre il Movimento 5 Stelle resta in fase di valutazione. Anche Forza Italia, dopo le recenti tensioni con gli alleati a livello regionale, potrebbe convergere su Zambrano con una lista civica dedicata.

Nel centrodestra, Fratelli d’Italia mantiene in campo – senza ufficializzazioni – il nome del docente universitario Gherardo Maria Marenghi, mentre la Lega continua a sostenere la candidatura del consigliere comunale Dante Santoro.

Già definiti, invece, altri sfidanti: l’ex dirigente scolastico Alessandro Turchi e il consigliere uscente Mimmo Ventura, espressione dell’area civica legata a Dimensione Bandecchi.