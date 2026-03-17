Salerno brilla nelle “Stelle del Sud 2026”: premiata anche Sider Pagani

Tra le realtà segnalate figura anche la SIDER Pagani SRL, inserita nell’elenco delle imprese che si sono distinte per sviluppo, capacità di investimento e incremento occupazionale.

La provincia di Salerno si conferma tra i territori più dinamici del Mezzogiorno grazie alle sue imprese. A certificarlo è la classifica “Stelle del Sud 2026”, curata da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Statista, che premia le aziende con le migliori performance di crescita nel triennio 2021-2024.

Tra le realtà segnalate figura anche la SIDER Pagani SRL, inserita nell’elenco delle imprese che si sono distinte per sviluppo, capacità di investimento e incremento occupazionale.

A sottolineare il risultato è stata Confindustria Salerno, che ha espresso soddisfazione per il riconoscimento ottenuto dalle aziende associate. Un traguardo che evidenzia il ruolo sempre più centrale del tessuto imprenditoriale locale nella creazione di valore e opportunità di lavoro.

La classifica “Stelle del Sud” rappresenta infatti uno dei principali indicatori della vitalità economica del territorio, premiando le imprese capaci di innovare e crescere in modo sostenibile.