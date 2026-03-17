Salerno, il riscatto di Nicolò: la scuola che accoglie e fa ripartire la speranza

Il giovane, affetto da autismo severo, ha vissuto un periodo complesso caratterizzato da una regressione importante legata a un trauma, che ha inciso profondamente sul suo equilibrio.

C’è un momento in cui il dolore lascia spazio alla possibilità. Per Nicolò quel momento ha oggi un nome preciso: l’I.C. Alfano – Quasimodo, dove ha trovato accoglienza dopo mesi difficili segnati da sofferenza, ostacoli e incomprensioni.

Il giovane, affetto da autismo severo, ha vissuto un periodo complesso caratterizzato da una regressione importante legata a un trauma, che ha inciso profondamente sul suo equilibrio. Un percorso delicato che ha richiesto attenzione, sensibilità e un ambiente capace di comprenderne i bisogni.

A rispondere concretamente è stata la comunità scolastica guidata dalla dirigente Filomena Sarcano, insieme a docenti, personale e studenti, che hanno scelto di costruire attorno a Nicolò un contesto basato su accoglienza, professionalità e consapevolezza.

Determinante anche il sostegno della madre, Annarita, che ha raccontato con emozione questo nuovo inizio: un passaggio arrivato dopo mesi di difficoltà, ma anche di resistenza e speranza.

Prima di lasciare la precedente scuola, Nicolò ha voluto salutare con una lettera semplice ma significativa: parole che segnano la chiusura di un capitolo e l’inizio di un altro, con il desiderio di ritrovare serenità e nuove relazioni.

La sua storia, nel tempo, ha superato la dimensione personale, coinvolgendo cittadini, associazioni, esponenti istituzionali e media, diventando un caso emblematico delle criticità e delle responsabilità del sistema.

Oggi, però, il focus torna sul presente e sulla ripartenza. L’ingresso nel nuovo istituto rappresenta molto più di un trasferimento: è il simbolo di una scuola che sa essere presidio di diritti, spazio di ascolto e luogo in cui nessuno viene lasciato indietro.

Un messaggio che va oltre la singola vicenda, come sottolinea la stessa madre: quanto accaduto non deve ripetersi. Perché ogni studente ha diritto a un percorso adeguato, rispettoso e inclusivo.

Dopo mesi di attesa, Nicolò può finalmente ricominciare. E questa volta lo fa in un ambiente che ha scelto di esserci davvero.