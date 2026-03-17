Sant’Antonio Abate e Angri insieme: affidata la rotatoria tra via Paludicella e le bretelle M2-M3

L’area, estesa circa 1590 metri quadrati e in comproprietà tra i due Comuni, è stata a lungo interessata da difficoltà gestionali proprio per la sua natura condivisa.

Un’area condivisa che diventa simbolo di collaborazione tra enti e valorizzazione del territorio. È quanto annunciato dal sindaco di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale, in merito alla rotatoria situata tra via Paludicella e le bretelle M2-M3, punto di confine con il Comune di Angri.

L’area, estesa circa 1590 metri quadrati e in comproprietà tra i due Comuni, è stata a lungo interessata da difficoltà gestionali proprio per la sua natura condivisa. Per superare lo stallo, le amministrazioni hanno sottoscritto un accordo di convenzione che ha consentito di avviare un avviso pubblico per l’affidamento della gestione.

A seguito della procedura, la rotatoria è stata affidata alla società FLC Company, attraverso il brand LUHMA, che si occuperà della riqualificazione e manutenzione dell’area.

Il progetto prevede interventi improntati alla sostenibilità e alla sicurezza: dalla realizzazione di un giardino a basso consumo idrico, capace di ridurre fino al 70% l’utilizzo di acqua, all’installazione di un nuovo impianto di illuminazione a LED per migliorare la visibilità e la sicurezza nelle ore notturne.

Prevista anche la manutenzione completa dell’area, dalla pulizia allo sfalcio, senza costi a carico dei cittadini.

Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino, che ha sottolineato il valore della sinergia tra enti pubblici e realtà private del territorio, ringraziando in particolare Marianna Buonocore e il team LUHMA per aver aderito all’iniziativa.