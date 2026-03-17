Scafatese a un passo dalla Serie C: ecco cosa serve per la promozione

La Scafatese è sempre più vicina alla promozione in Serie C. Nel Girone G, la formazione campana ha superato 2-0 il Latte Dolce, mantenendo un vantaggio di +17 sul Trastevere secondo in classifica.
Il verdetto potrebbe arrivare già nel prossimo turno: la Scafatese sarà promossa matematicamente in Serie C in caso di vittoria contro il Monastir e contemporaneo mancato successo del Trastevere contro l’Ischia.
Un cammino straordinario quello dei gialloblù, ancora imbattuti in campionato con 21 vittorie e 6 pareggi in 27 partite, numeri che certificano una stagione dominata sin dalle prime giornate.
Attualmente la classifica vede la Scafatese in testa con 69 punti, seguita dal Trastevere a 52. Più distaccate Nocerina (42), Monastir (41) e Flaminia (40).
La promozione è ormai a un passo: ora manca solo l’ultimo sforzo per trasformare una stagione perfetta in un traguardo storico.