Scafati. Fermati con 18 chili di cocaina a Palermo: condanna per due giovani

Per due giovani di 19 e 20 anni originari di Scafati è arrivata la condanna a 3 anni e 8 mesi di reclusione.

Erano stati fermati con un carico di 18 chili di cocaina nascosto all’interno di un’auto a noleggio. Per due giovani di 19 e 20 anni originari di Scafati è arrivata la condanna a 3 anni e 8 mesi di reclusione.

I due erano stati arrestati alla fine dello scorso anno a Palermo dai militari della Guardia di Finanza durante un controllo.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i due viaggiavano a bordo di una Fiat 500 presa a noleggio. All’interno del veicolo, nascosto nella portiera, i finanzieri avevano scoperto un ingente quantitativo di droga: circa 18 chili di cocaina.

Il carico, secondo le stime degli investigatori, avrebbe avuto un valore di diverse centinaia di migliaia di euro sul mercato dello spaccio, come riporta “SalernoToday”.

Il procedimento si è concluso con rito abbreviato davanti al giudice dell’udienza preliminare. Dopo la lettura della sentenza, i due imputati hanno lasciato il carcere per essere trasferiti agli arresti domiciliari.