Scafati. Processo Sarastra, appello dell’Antimafia respinto: “Ricorso inammissibile”, le motivazioni

La Corte d’Appello di Salerno ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Direzione distrettuale antimafia contro Pasquale Aliberti e gli altri imputati.

La Corte d’Appello di Salerno ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Direzione distrettuale antimafia contro Pasquale Aliberti e gli altri imputati, già assolti nel novembre 2024 nel processo sul presunto voto di scambio politico-mafioso a Scafati, noto come “Sarastra”.

Nelle 23 pagine di motivazioni, i giudici parlano di un atto “inammissibile e non recuperabile”. Alla base della decisione vi è un vizio formale: l’appello sarebbe stato depositato con modalità cartacea, in contrasto con quanto previsto dalla riforma Riforma Cartabia, che impone il deposito telematico degli atti processuali.

La linea difensiva, sostenuta tra gli altri dall’avvocato Costantino Cardiello, legale di Monica Paolino (ex consigliere regionale e moglie di Aliberti), ha fatto leva proprio su questo aspetto procedurale, richiamando anche pronunce della Corte di Cassazione. Secondo la difesa, l’errore nella modalità di presentazione avrebbe reso nullo il ricorso dell’accusa.

Oltre alla questione formale, la Corte ha comunque evidenziato criticità anche sul piano sostanziale. Dall’analisi degli atti, i giudici ritengono che non sia stata dimostrata con certezza l’esistenza di un accordo tra politica e criminalità organizzata in occasione delle elezioni comunali del 2013. Ancora più debole, secondo il collegio, risulta l’ipotesi di un analogo patto per le regionali del 2015.

Secondo l’accusa, Aliberti sarebbe stato il “dominus” dell’operazione, con il coinvolgimento del fratello Nello Maurizio Aliberti come intermediario nei rapporti con il Clan Loreto-Ridosso. Tuttavia, la Corte non ha ritenuto il quadro probatorio sufficiente a sostenere tali ricostruzioni.

Particolarmente carente è stata giudicata anche la posizione di Monica Paolino: non solo non emergerebbero condotte dirette a lei attribuibili, ma neppure elementi concreti che possano dimostrare una sua consapevolezza di eventuali accordi tra il marito e il clan.

Nelle conclusioni, i giudici richiamano anche un orientamento della Corte di Cassazione sulle nuove regole del processo telematico, sottolineando come queste, pur potendo generare difficoltà nella fase di transizione, siano finalizzate a migliorare l’efficienza complessiva del sistema penale.