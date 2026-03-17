Università di Salerno, boom di immatricolazioni: ecco i numeri del 2025/26

I dati, diffusi dall’Ateneo dopo la chiusura delle iscrizioni a inizio marzo, evidenziano una crescita significativa sia degli immatricolati puri sia degli avvii di carriera complessivi.

Aumentano le immatricolazioni all’Università degli Studi di Salerno per l’anno accademico 2025/2026. I dati, diffusi dall’Ateneo dopo la chiusura delle iscrizioni a inizio marzo, evidenziano una crescita significativa sia degli immatricolati puri sia degli avvii di carriera complessivi.

Nel dettaglio, gli immatricolati puri – ovvero studenti e studentesse che accedono per la prima volta al sistema universitario – sono 6.081, con un incremento del 5% rispetto allo scorso anno, pari a circa 300 nuovi ingressi.

Ancora più marcato l’aumento degli avvii di carriera complessivi, che includono iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale biennale: il totale raggiunge quota 9.904 studenti, con una crescita superiore al 6,5% e circa 650 iscritti in più rispetto all’anno precedente.

Particolarmente significativo il dato relativo alle lauree magistrali biennali, che registrano un incremento vicino al 19%, confermando l’attrattività dell’offerta formativa dell’Ateneo anche nei percorsi di secondo livello.

“Siamo particolarmente contenti di questo dato complessivo – ha dichiarato il Rettore Virgilio D’Antonio – che conferma l’importanza della formazione universitaria per i nostri giovani e testimonia la volontà di affidare la realizzazione dei propri sogni e progetti al percorso universitario, qui nei campus UniSa”.