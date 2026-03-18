Allerta tubercolosi bovina nel Salernitano: tre focolai in provincia

Scatta l’allerta nel comparto zootecnico della provincia di Salerno dopo l’individuazione di nuovi focolai di tubercolosi bovina nei primi mesi del 2026.

Secondo i dati del Bollettino epidemiologico veterinario nazionale, sono tre i casi accertati nel territorio salernitano su un totale di cinque registrati in Campania. Le positività sono state riscontrate in allevamenti situati a Sassano, Celle di Bulgheria e Giffoni Valle Piana.

Al momento sono quattro i capi risultati infetti, ma il numero potrebbe aumentare, considerando che sono ancora in corso ulteriori verifiche sanitarie. La malattia, spesso asintomatica negli animali, viene individuata grazie ai controlli periodici negli allevamenti e nei macelli.

Sul fronte della sicurezza alimentare arrivano però rassicurazioni: “Non ci sono rischi per i consumatori”, ha spiegato Gaetano Ferrari, sottolineando che la carne destinata al mercato è sottoposta a rigorosi controlli veterinari.

La conferma dei casi comporta comunque l’abbattimento degli animali infetti, con conseguenze economiche per gli allevatori. La situazione è ora al centro dell’attenzione della Regione, con un confronto aperto sulle possibili misure di sostegno.

Al tavolo istituzionale anche il sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano, e il consigliere regionale Franco Picarone.