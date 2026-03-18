Baby gang in azione a Meta: ragazzo aggredito da oltre 10 persone

Violenta aggressione a Meta, dove un ragazzo di 17 anni è stato vittima di un brutale pestaggio nella serata di domenica, intorno alle 19:30.

Il giovane stava rientrando a casa dopo una giornata trascorsa con gli amici quando, lungo la litoranea, è stato improvvisamente raggiunto da un gruppo di oltre dieci persone a bordo di scooter.

Secondo le prime ricostruzioni, uno degli aggressori avrebbe colpito il mezzo del ragazzo facendolo cadere, mentre altri lo avrebbero preso a bastonate. Un amico presente avrebbe tentato di intervenire, ma sarebbe stato respinto dal gruppo. L’azione è durata pochi istanti, poi il branco si è dileguato.

Trasportato in ospedale, il 17enne ha riportato la frattura della spalla, con una prognosi di 45 giorni.

I genitori hanno sporto denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.