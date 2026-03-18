Canile abusivo scoperto a Villaricca: 26 barboncini tra degrado e vendita su TikTok

Un canile abusivo è stato scoperto dai carabinieri a Villaricca, dove 26 barboncini toy erano tenuti in condizioni igieniche precarie.

Un canile abusivo è stato scoperto dai carabinieri a Villaricca, dove 26 barboncini toy erano tenuti in condizioni igieniche precarie.

La struttura, realizzata senza alcuna autorizzazione, era composta da gabbie in muratura, alcune dotate anche di lampade riscaldanti per i cuccioli. Tuttavia, i militari hanno riscontrato un ambiente malsano, con animali costretti a vivere tra liquami ed escrementi, in spazi ristretti e promiscui.

Secondo quanto emerso, l’uomo ritenuto responsabile pubblicizzava la vendita dei cani sulla piattaforma TikTok, proponendo i cuccioli a prezzi tra i 1.000 e i 1.200 euro.

L’intervento è stato condotto dai carabinieri della stazione locale con il supporto dell’Asl Napoli 2 di Marano: la struttura è stata sequestrata e il presunto allevatore denunciato.

I cani sono stati affidati alle cure dei servizi veterinari, mentre proseguono gli accertamenti sul caso.